Nanni Moretti entusiasma Cannes. Dove è arrivato sulle note di Allegria di Jovanotti e Morandi

Che il Festival del Cinema di Cannes ne sia in qualche modo innamorato – diciamo così – è storia nota da tempo: la Croisette lo ha premiato due volte, per “Caro Diario” nel 1994 e per “La stanza del figlio” sette anni più tardi. Domenica Nanni Moretti ha presentato nella città francese il suo nuovo lungometraggio, “Tre piani”, salutato da ben 11 minuti di applausi e da una standing ovation che ha coinvolto tutti gli attori protagonisti: Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e Adriano Giannini.

Il film, che vede anche lo stesso Nanni Moretti in scena, uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 settembre, e chissà che prima non raccolga ancora qualche riconoscimento proprio a Cannes. Intanto prosegue la liason tra Nanni Moretti e la nuova musica italiana: qualche settimana fa aveva annunciato la presenza del suo nuovo film alla kermesse transalpina in cui lui e gli altri attori cantavano “Soldi” di Mahmood in un video su Instagram diventato immediatamente popolarissimo, a pensarci bene non una cosa scontata visti i personaggi coinvolti. Ora c’è il bis: il video del suo arrivo a Cannes è stato immortalato in un video che per colonna sonora ha “Allegria”, la canzone pubblicata da poco di Jovanotti e Gianni Morandi.

(foto Getty Images)