Sophie Marceau conquista il red carpet di Cannes

“Tout s’est bien passé” è il film con cui François Ozon è presente al Festival del Cinema di Cannes, kermesse dove per 4 volte è stato candidato a un qualche premio, ma dove ancora non ha raccolto nulla. E stavolta potrebbe essere la volta buona: la proiezione del suo lungometraggio ha convinto pubblico e critica.

Una storia ispirata al romanzo (omonimo) di Emmanuèle Bernheim, in cui una donna racconta del proprio padre, che dopo un ictus chiede alla figlia di aiutarlo a morire. Protagonista femminile del film è Sophie Marceau, che a 54 anni sbarca per la prima volta (in gara) a Cannes, e che ha subito conquistato la Croisette.

Quella raccontata nel film (e nel libro) è una storia vera: Emmanuèle Bernheim, morta nel 2017, ha raccontato nel suo libro gli ultimi mesi di vita con il padre, paralizzato, che le chiese di essere portato in Svizzera per morire. Un tema difficile, come quello dell’eutanasia, che potrebbe portare a Sophie Marceau (e al regista Ozon) a un premio in uno dei festival cinematografici più importanti del mondo.

