Quel bellissimo bacio tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

“When bad selfies happen to good people well maybe.. not so bad and not so good”…Non saranno selfie perfetti, ma proprio per questo ci raccontano qualcosa di vero: l’amore che lega Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, sposati da quasi 21 anni.

Gli “autoscatti” pubblicati sui social dall’attrice 51enne, che la ritraggono i momenti affettuosi con il marito 76enne in riva al mare, sbugiardano ancora una volta chi pensava sarebbero durati meno di un lustro.

Il segreto? «Non abbiamo mai perso il nostro senso dell’umorismo e rispettiamo i nostri spazi – ha dichiarato di recente Eléna de “La maschera di Zorro” - Anche noi come tutte le coppie abbiamo alti e bassi. Ma senza mai perdere di vista i nostri punti fermi: amarci e rispettarci».

E poi, proprio grazie al mestiere di attori, Catherine e Michael sono riusciti a «trascorrere tanto tempo insieme» e insieme a crescere i loro due figli, tra un impegno cinematografico e l’altro, Dylan, nato nel 2000, e Carys, classe 2003.

In mezzo (vedi gli “alti e bassi” di cui parlava Catherine) c’è stata anche una separazione, nel 2013, ma dopo pochi mesi tornarono insieme e nel 2014 rinnovarono i voti nuziali.

(Foto Getty Images)