Gwyneth Paltrow non può fare a meno dell'Italia

Gwyneth Paltrow all'Italia non rinuncia. E come potrebbe? L'attrice e imprenditrice è innamorata totalmente del nostro apese, dove trascorre spesso le sue vacanze, tra bellezze naturali e artistiche e pause golose.

Così eccola finalmente di ritorno in Italia. Gwyneth si trova a Firenze, come dimostra la foto che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, in cui spicca tutta la bellezza di Ponte Vecchio. "Finalmente", scrive Gwyneth. L'Italia deve davvero esserle mancata tanto

Con lei, il marito Brad Falchuk, sposato nel 2018 dopo il divorzio da Chris Martin. Gwyneth e Brad convivono ogni settimana per 4 notti, per poi trascorrere separati le altre tre, come ha consigliato loro l'insegnante di intimità. Ma probabilmente mentre si trovano in Italia non seguiranno questo consiglio.

Gwyneth adora i sapori italiani. Negli anni scorsi è stata immortalata mentre si concedeva un goloso gelato. Adesso si sta dedicando ai sapori della Toscana e ha cenato all’Osteria del Cinghiale Bianco, ghiotta di bruschette e pappardelle con sugo di cinghiale. A colpirla, anche i pavimenti del ristorante. Ai quali ha dedicato una foto su Instagram...

