Monica Bellucci e la figlia Leonie: le foto

Monica Bellucci ha avuto due figlie dal matrimonio con Vincent Cassel. La primogenita Deva, ormai ben nota per essere stata testimonial per Dolce & Gabbana, e la piccola Leonie.

Leonie, nata a Roma il 21 maggio 2010, è meno nota. Ma adesso sono state pubblicate numerose foto che la ritraggono.

Leonie è stata fotografata all'aeroporto di Malpensa con la mamma.

Ma anche con la sorella maggiore e, seppur quasi irriconoscibile, anche con papà Vincent.

Pochissimo si sa di Deva e Leonie. Mamma Monica Bellucci una volta le ha definite "due vichinghe elegantissime". Cosa farà Leonie? Seguirà le orme dei genitori? Ancora presto per saperlo.

Intanto Monica Bellucci è sempre più impegnata al cinema. Ha appena ultimato le riprese del film "La befana vien di notte". Poi girerà "The Girl in the Fountain" di Antongiulio Panizzi in cui ha il ruolo di Anita Ekberg, (l'attrice svedese celebre per il suo bagno nella Fontana di Trevi in "La dolce vita" di Fellini). In Francia uscirà invece il film "Les Fantasmes", in cui recita con Carole Bouquet.

(foto Getty Images)