Ondata di caldo anche a New York: ecco il rimedio di Sharon Stone!

Con l'arrivo dell'estate, anche le temperature aumentano e non mancano i picchi di calore. Se in Italia siamo abituati a questi sbalzi meteo, meno lo sono gli Stati Uniti, in questi giorni colpiti da ondate di calore record (soprattutto per la costa occidentale).

Anche New York, comunque, sulla East Coast, sta facendo registrare temperature sopra la media. Ce lo racconta sulla sua pagina Instagram Sharon Stone, che ha anche trovato, assai ironicamente, il modo per ovviare al problema.

La Stone ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae, bellissima come sempre, accanto ai vigili del fuoco. Ad accompagnare l'immagine, le parole: "100 gradi a New York. Sconfiggiamo il caldo e oggi stiamo freschi".

Va detto che 100 gradi Fahrenheit corrispondono ai nostri 37,7 gradi Celsius e dunque, per quanto elevata, quella riportata da Sharon Stone non sembra poi una temperatura tanto rovente. Ma evidentemente per gli standard della Grande Mela si tratta di solleone. E la foto di Sharon è davvero divertente, tanto da aver immediatamente riscosso grande approvazione social.

(foto Getty Images)