Venezia 78: a Jamie Lee Curtis il Leone d'Oro alla carriera

Jamie Lee Curtis riceverà il Leone d'Oro alla carriera nel corso della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 1 all'11 settembre.

Jamie Lee è la figlia dei grandi attori Tony Curtis e Janet Leigh. Tra i film più amati da lei interpretati, "Una poltrona per due" (1983), che le ha fatto vincere il BAFTA come migliore attrice non protagonista, "True Lies" (1994), grazie al quale ha vinto il Golden Globe come migliore attrice, "Un pesce di nome Wanda" (1988), "Blue Steel - Bersaglio mortale" (1989).

La consegna del premio avverrà l'8 settembre. Jamie Lee Curtis presenterà anche il film fuori concorso "Halloween Kills", che arriverà in sala il 15 ottobre.

L'attrice ha dichiarato: "Sono incredibilmente onorata di ricevere questo premio dalla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Mi sembra impossibile essere stata così a lungo nel mondo del cinema da ricevere un riconoscimento alla carriera, e che ciò accada oggi, con 'Halloween Kills', è particolarmente significativo per me. 'Halloween' e il mio sodalizio con Laurie Strode (personaggio della saga, n.d.r.) hanno lanciato e sostenuto la mia carriera, e rappresenta davvero un regalo il fatto che questi film abbiano dato vita a un nuovo franchise, amato dal pubblico di tutto il mondo. Il cinema italiano ha sempre onorato ed esaltato il genere che ha segnato la mia carriera, così non potrei essere più orgogliosa e felice di accettare questo premio dalla Mostra di Venezia, da parte di Laurie e di tutte le coraggiose eroine nel mondo che affrontano a testa alta ostacoli insormontabili e che rifiutano di arrendersi".

