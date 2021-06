Celine Dion: a Cannes il film ispirato alla sua vita

Si intitola "Aline, The Voice Of Love" il film dedicato alla vita di Celine Dion che sarà presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes, in programma dal 6 al 17 luglio

La pellicola è diretta da Valerie Lemercier, che interpreta anche la protagonista, Aline Dieu. Nel film, la giovane Aline, nata in Canada, sposa il suo manager (che nella finzione è chiamato Guy-Claude). "Aline, The Voice Of Love" contiene anche canzoni della Dion e particolari sulla sua vita.

Un altro film dedicato alla musica è "Annette", interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard. Si tratta di un musical, diretto dal celebre regista francese Leos Carax.

Il regista Todd Haynes ("Velvet Goldmine", "Lontano dal Paradiso") dirige invece "The Velvet Underground", dedicato al leggendario gruppo rock formatosi nel 1964, di cui facevano parte geni assoluti come Lou Reed e John Cale. Nella pellicola si trovano show e registrazioni inedite e interventi di Andy Warhol.

