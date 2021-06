Michelle Pfeiffer si svela in una foto davvero rarissima

Michelle Pfeiffer è una delle attrici più carismatiche di Hollywood. Tra i film da lei interpretati ci sono "Scarface", "Tutto in una notte", "Ladyhawke", "Le streghe di Eastwick", "Le relazioni pericolose", "I favolosi Baker", "Paura d'amare", "L'età dell'innocenza", "Mi chiamo Sam".

Tanto straordinaria, quanto amante della discrezione e della privacy. Ben poco infatti si sa della vita privata di Michelle Pfeiffer. Per questo si stenta a credere che adesso l'attrice, 63 anni, abbia pubblicato una foto più unica che rara. Si tratta di un rarissimo selfie che la vede ritratta con la figlia, Claudia Rose, di 28 anni.

La Pfeiffer ha pubblicato l'immagine sulla sua pagina Instagram, con queste parole: «In città con la mia ragazza».

Michelle e Claudia Rose appaiono sorridenti e felici. Con grande entusiasmo dei fan. La Pfeiffer ha adottato la ragazza nel 1993. Ha poi sposato il produttore televisivo David E. Kelley. Dal matrimonio è nato John Henry. E l'attrice ha confessato di avere un gran cuore di mamma: «Sono stata piuttosto attenta a dove giravo, per quanto tempo dovevo stare via, che funzionasse o meno con il programma dei bambini... e sono diventata così esigente da non essere assunta»

