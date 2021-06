Mentre J.Lo è felice con Ben Affleck, ecco cosa fa l'ex Alex Rodriguez

Ma quanto è felice in questi giorni Jennifer Lopez. I paparazzi l'hanno sorpresa mentre baciava Ben Affleck e la coppia non potrebbe essere più spensierata e sorridente. J. Lo e Ben potrebbero persino andare a vivere insieme, tra breve, e la loro love story con ritorno di fiamma (Jennifer e Ben avevano avuto una grande storia d'amore nel 2003) sta entusiasmando un po' tutti.

Soprattutto perché J.Lo era rimasta molto delusa dalla sua precedente relazione con l'ex campione di baseball Alex Rodriguez (i due erano addirittura in procinto di sposarsi). E appunto, Alex Rodriguez per ora cosa fa? Sospettato di tradimento mentre J.Lo era impegnata nella Repubblica Dominicana sul set del film "Shotgun Wedding", con Lenny Kravitz, per ora Rodriguez si dedica totalmente ai figli (avuti da una precedente relazione), allo sport e agli affari.

Sulla sua pagina Instagram fioccano infatti le foto che lo vedono con la sua prole.

Molte anche le immagini in cui suda e si impegna in palestra. L'esercizio fisico, si sa, scaccia via i cattivi pensieri.

E non può mancare una serie di scatti in cui Rodriguez si dedica agli affari.

Insomma, tutto casa, palestra e famiglia. Che sia una risposta, pur se velata, ai sospetti di tradimento dei tempi di J. Lo?

(foto Getty Images)