Michael Douglas partecipa al diploma della figlia. Ed è scambiato per il nonno della ragazza

Essere scambiato per il nonno della propria figlia. Accade a Michael Douglas (in foto con i figli Dylan e Carys), durante la cerimonia per il diploma della figlia Carys, 18 anni.

Lo ha raccontato lo stesso attore 76enne, intervenendo al Kelly Clarkson Show. L’episodio risale a maggio. «Devo ammettere che è stato brutale sentirmi dire da altri genitori:"Congratulazioni, deve essere fiero di sua nipote". Ma non l’ho presa sul personale, cercavano di essere gentili».

Douglas ha poi rivelato quale sia il timore di fronte alla crescita dei figli: vedere la casa vuota. Il primogenito, Dylan, ha 20 anni e frequenta la Brown University. E anche Carys, dopo il diploma, è pronta a prendere il volo. «Fa paura. Un giorno guardi tua moglie e dici: "Siamo rimasti soli’”», ha detto. Douglas e Zeta-Jones sono sposati dal 2000.

(Foto Getty Images)