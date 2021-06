Jennifer Lopez e Ben Affleck: ecco la foto del primo bacio!

E’ un po’ la notizia di questa prima parte del 2021, almeno per i media che si occupano di amori tra le star di cinema e musica. Perché sono una coppia di cui si parlò tantissimo una ventina scarsa di anni fa, quando la loro relazione prese il volo e poi naufragò nel giro di 2-3 anni.

D’altronde se ti chiami Jennifer Lopez oppure Ben Affleck…

Perché sì, i due sono tornati insieme dopo la separazione datata 2004. Dopo le tantissime voci, i rumor, le indiscrezioni e le coincidenze che li vedevano presenti nello stesso posto nello stesso momento J.Lo e Ben sono stati immortalati mentre si baciano.

E’ successo in un ristorante di Malibu, in California. A pubblicare le immagini in esclusiva è stato “Page six”, che fa sapere che i due avrebbero avvertito i rispettivi figli, gli ex coniugi e le rispettive famiglie prima di rendere pubblico, e quindi ufficiale, il loro ritorno di fiamma.

