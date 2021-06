Angelina Jolie incontra in segreto il primo marito

L’estate 2021 potrebbe essere definita quella degli amori riciclati? Presto per dirlo ma dopo il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, le cronache rose ci segnalano di un incontro privato avvenuto tra Angelina Jolie e l’ex marito Jonny Lee Miller.

L’attrice, in vacanza a New York per il suo compleanno, è stata paparazzata di sera nei pressi dell’abitazione dell’ex compagno a Brooklyn. Era sola, nessuna guardia del corpo. Elegantissima con abiti griffati aveva anche una bottiglia di vino. Sarà stata invitata per una cena a lume di candela? Di certo la Jolie, in una recente intervista, aveva detto: “che il divorzio da Miller era stata la cosa più stupida di sempre”.

In verità il loro fu un matrimonio molto breve. Sposati nel marzo del 1996 si lasciarono a settembre dell’anno successivo. Il divorzio fu reso ufficiale nel 1999. Tra le cause della rottura, hanno raccontato, gli impegni lavorativi di entrambi che spesso li portavano ad essere lontani. Angelina e Jonny però sono sempre rimasti amici. Tra loro nessuna diatriba legale.

E per la Jolie questo non è certo un momento facile dopo la decisione del giudice sulla custodia congiunta dei figli con Brad Pitt. Forse aveva solo bisogno di ritrovare una persona amica. Ma se saranno di nuovo rose lo scopriremo. Perché come canta Antonello Venditti: “gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

(Foto Getty Images)