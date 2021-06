L'Italia e il suo intramontabile fascino: anche Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza nel nostro paese

Dopo Mick Jagger. Dopo Bono. Dopo Anthony Hopkins... adesso anche Katy Perry e Orlando Bloom hanno scelto l'Italia per le loro vacanze.

La coppia è stata infatti fotografata in gondola, lungo i canali di Venezia.

Felici, anche se alquanto accaldati, Katy e Orlando erano in compagnia della loro figlioletta, Daisy Dove, nata lo scorso agosto, e del barboncino Nugget.

.@katyperry, Orlando Bloom and Daisy Dove Bloom enjoy a boat ride in the bright sunshine along the canals of Venice. pic.twitter.com/bKd4KfwJYL