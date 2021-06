Lady Gaga: House of Gucci potrebbe aprire la Mostra del Cinema di Venezia

Sarà "House of Gucci", il film interpretato da Lady Gaga, a dare il via alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, in programma nella laguna dal 1 all'11 settembre?

Potrebbe essere, almeno a giudicare da quanto pubblicato sul noto sito d'informazione cinematografica IMDb: «Italy: 1 September 2021 (Venice Film Festival)» è scritto infatti su IMDb, alla voce "date d'uscita” per "House of Gucci".

Il film, diretto da Ridley Scott, è stato girato in molte località italiane, da Roma a Milano, passando per Gressoney Saint Jean, in Val d'Aosta, e Villa Balbiano sul lago di Como.

Nel cast, oltre a Gaga, anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek. Sempre secondo IMDb, "House of Gucci" dovrebbe poi uscire in sala il 3 dicembre. Vedremo se le notizie erano esatte...

(Foto Getty Images)