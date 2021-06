Luca Argentero sceglie l'Italia per la sua luna di miele

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati nel week end del 6 giugno, con una cerimonia intima e romantica in un bosco di Città della Pieve, in Umbria. Le foto della coppia, felice in sidecar rosso fiammante dopo il sì hanno commosso e conquistato tutti i fan dell'attore e della sua compagna.

Adesso è il momento della luna di miele. La scelta è stata davvero patriottica: Luca Argentero e la sua Cristina hanno detto no a paradisi tropicali e mete esotiche, per tuffarsi nella bellezza tutta italiana (e davvero eccezionale) del nostro paese.

Le mete della loro luna di miele sono infatti Positano e Capri, da sempre ambite anche dalle celebrità internazionali. Luca e Cristina hanno anche condiviso alcune immagini della loro felicità. Con tanto di dediche assai romantiche.

(Foto Getty Images)