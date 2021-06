Brooke Shields, quell'abito rosso e la figlia: orgoglio di mamma

Vi ricordate di Brooke Shields? La bellissima modella e attrice ("Pretty Baby", "Laguna blu") fu davvero celebre negli Anni Ottanta. Preferì poi accantonare il mondo dello spettacolo per laurearsi alla Princeton University in letteratura francese. Brooke sposò il tennista Andre Agassi, per divorziare dopo due anni. Nel 2001 sposò il produttore televisivo Chris Henchy, da cui sono nate le figlie Rowan Francis e Grier Hammond.

E proprio Rowan Francis è protagonista di una toccante foto pubblicata da Brooke sulla sua pagina Instagram. La 18enne Rowan indossa infatti un abito della madre per il suo ballo di fine ano scolastico. E non si tratta di un abito qualunque: Brooke Shields lo indossò per la premiazione dei Golden Globes 1998.

Brooke scrive: «Pensavo che fosse una serata speciale quella dei Golden Globes 1998, ma non era niente in confronto a vedere mia figlia con lo stesso abito alla sua prom night. Sono una madre orgogliosa».

(foto Getty Images)