Jodie Foster riceverà la Palma d'oro alla carriera durante la 74esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 6 al 18 luglio. L'attrice e produttrice sarà anche l’ospite d’onore della cerimonia di apertura del Festival.

Jodie, che adesso ha 58 anni, ne aveva appena 13 quando prese parte per la prima volta al Festival di Cannes. Il film era il celebre "Taxi Driver", diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro. Il film vinse la Palma d'oro ( e per la sua interpretazione la Foster fu candidata all'Oscar). Da allora l'attrice (che aveva esordito a 3 anni come modella per una celebre pubblicità dei solari Coppertone) ha vinto due Oscar (per "Sotto accusa" e "Il silenzio degli innocenti") ed è stata diretta da grandi autori come David Fincher, Robert Zemeckis, Spike Lee, Alan Parker e Claude Chabrol.

Jodie ha recitato in oltre 50 film e ne ha diretti quattro: "Il mio piccolo genio", "A casa per le vacanze", "Mr. Beaver", "Money Monster - L'altra faccia del denaro". Quando festeggiò i 50 anni, affermò: «Man mano che il tempo passa scelgo ruoli di persone più anziane, non voglio interpretare strani personaggi con il volto stravolto dal Botox».

(foto Getty Images)