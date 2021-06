Margherita Buy e Nanni Moretti cantano Soldi e annunciano la partecipazione a Cannes: il video

Il nuovo, attesissimo film di Nanni Moretti, "Tre piani", sarà presentato al Festival del Cinema di Cannes, in programma dal 6 al 17 luglio. A rivelarlo, con un video divertentissimo diventato anche virale, è stato tutto il cast della pellicola: Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci e naturalmente anche Moretti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nanni Moretti (@nannimoretti_)

Nella clip, pubblicata sulla pagina Instagram del regista, Margherita Buy e le altre attrici sono riprese mentre si preparano per una serata speciale. E cantano con passione "Soldi" di Mahmood, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 2019. Chiude il video Moretti in persona, elegantissimo e pronto per il red carpet.

Il film "Tre piani" è tratto dal romanzo dell'acclamato scrittore israeliano Eshkol Nevo e racconta le vite dei condomini di un palazzo di tre piani. Uscirà in sala il 23 settembre.

(Foto Getty Images)