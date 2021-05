Lady Gaga suona la celebre canzone di Friends: il video

Lady Gaga lo ha fatto. Prendendo parte alla tanto celebrata reunion di "Friends" si è cimentata in quello che è ormai un vero e proprio classico della ben nota serie tv. Ha infatti suonato la chitarra e cantato con Phoebe (l'attrice Lisa Kudrow) sulle note di "Gatto rognoso". Come i fan della serie ben sanno, Phoebe ha una vena artistica peculiare e ama intrattenere amici e occasionale pubblico con canzoni particolari, tra cui spicca appunto "Gatto rognoso", che nella versione originale si intitola "Smelly Cat".

Ecco dunque Lady Gaga alla prese con la canzone.

I’m sorry but Lady Gaga can make Smelly Cat absolutely slap pic.twitter.com/V9DgdcJbso