George Clooney torna a casa. In Italia

Laglio si prepara ad accogliere il suo cittadino più illustre: George Clooney, che nel 2002 acquistò Villa Oleandra. L’arrivo della star sul Lario appare imminente, e il sindaco ha emanato ordinanze ‘ad hoc’. Alle imbarcazioni da diporto e commerciali è vietato navigare nello specchio acqueo antistante la dimora dell’attore. In zona, sono interdette le barche a motore con potenza superiore a 3 hp (con esclusione delle manovre di partenza e approdo) entro i 150 metri di distanza dalla costa. Già dal 2015 è attivo il divieto di stazionamento a terra nei pressi. Dal giugno del 2020, invece, non si possono utilizzare moto d’acqua in tutto lo specchio di lago ed è vietato praticare sci d’acqua entro i 300 metri dalla costa.

Il ritorno di George, dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, è dietro l’angolo. Rrafforza l’ipotesi il fatto che abbia messo in palio un weekend con lui: i vincitori saranno ospitati nella sua meravigliosa villa. L’iniziativa fa parte di una campagna di beneficenza, organizzata da Clooney e sua moglie Amal, in collaborazione con Omaze: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi a favore della Clooney Foundation for Justice, l’organizzazione dell’attore che da anni si batte contro la violazione dei diritti umani nel mondo. Tra gli ospiti più illustri di Clooney, a Laglio, c’è stato Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti. A villa Oleandra è collegata Villa Margherita, che dal 2004 è a sua volta proprietà dell’attore.

Intanto, Julianna Margulies svela un retroscena del rapporto di amicizia che la lega a George Clooney, con cui condivise il set di "E.R. - Medici in prima linea"’. Dopo aver raccontato che la cotta tra Carol e Doug (i loro personaggi) era vera anche lontano dal set, l’attrice ha parlato dell’accordo tra di loro: amanti mai. «Io e lui scherziamo sempre dicendo che, grazie a Dio, non è mai successo niente: perché ora possiamo rimanere amici per il resto della nostra vita» ha detto la protagonista di "The Good Wife" (che presto vedremo accanto a Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nella seconda stagione di "The Morning Show"). Julianna ha poi spiegato che non cedere ai loro sentimenti ha reso la connessione tra i loro personaggi più credibile. «Volevamo che la cotta tra loro due continuasse, e ha funzionato. E poi George è un essere umano fantastico e io gli voglio bene». Parole vere. Basta dare uno sguardo agli auguri di compleanno via Instagram, che lei ha fatto a lui poche settimane fa. Con questa dedica: «Buon compleanno al mio caro amico, che ieri mi ha ricordato che ci conosciamo da 27 anni». Tutto è bene quel che finisce bene, visto che George ha trovato l’anima gemella in Amal. E Julianna nell’avvocato newyorkese Keith Lieberthal.

