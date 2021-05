Tom Cruise: ecco quanto è alto esattamente

Tom Cruise è di certo un divo di altissimo livello, con carisma, talento, bellezza, ma ha un tallone d’Achille che lo indispone. La sua statura (contenuta).

La star di "Top Gun" e "Vanilla Sky" ne ‘vanta’ una sotto gli standard dei top hollywoodiani: 170 cm, che ne fanno uno degli attori meno imponenti dell'industria cinematografica. Questo dettaglio non gli ha precluso alcun traguardo, tra cui certi stunt acrobatici, capacissimo di eseguire personalmente.

Ciò che è meno noto è che Tom abbia più volte barato: utilizzando scarpe rialzate, magari anche per non sfigurare al fianco di incantevoli partner. Del resto, essere capace di accompagnarsi a Nicole Kidman (180 cm) e Katie Holmes (175 cm) non è da tutti: un peccatuccio glielo si può concedere!

(Foto Getty Images)