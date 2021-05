Charlize Theron così non l'avevamo mai vista!

E' sempre bellissima, Charlize Theron. Nelle sue ultime foto, poi, è ancora più enigmatica e affascinante. E soprattutto, sfodera una chioma davvero diversa da quella con cui eravamo abituati a vederla.

Rosso vivo, lunga e tutta riccia. Davvero una Charlize tutta nuova. Ma perché questa trasformazione?

Si tratta di esigenze di copione, naturalmente. Charlize sarà infatti protagonista del film "School for Good and Evil" e varà il rulo della cattiva, Lady Lesso.

Il film è tratto dalla saga in ben 9 volumi "L’accademia del Bene e del Male". Nel cast, anche Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh. Le riprese per ora si stanno svolgendo in Irlanda.

