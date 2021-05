Ricordate Highlander? Ecco chi avrà il ruolo di Christopher Lambert!

"Highlander- L'ultimo immortale" è stato uno dei film più amati degli Anni Ottanta. Raccontava ala storia di un guerriero immortale, lo scozzese Connor MacLeod, nato nel XVI secolo e dotato della "reminiscenza", rarissima dote che lo proteggeva dalla morte (a patto di non avere la testa tagliata). Nel ruolo di MacLeod recitava un giovane e indimenticabile Christopher Lambert. Al suo fianco, meraviglioso come sempre, Sean Connery, nei panni dell'altro immortale Juan Sánchez-Villalobos Ramírez. La colonna sonora poi era affidata ai Queen, che cantavano brani come "Who Wants to Live Forever" e "Princes of the Universe".

Al grido di "Ne resterà soltanto uno", Lambert/MacLeod affrontava i nemici. E adesso sentiremo nuovamente quelle parole. Solo che a pronunciarle sarà l'attore Henry Cavill ("Basta che funzioni", "L'uomo d'acciaio", "Mission: Impossible - Fallout").

L'attore ha dichiarato, sulla sua pagina Instagram: «Notizia davvero eccitante oggi! Sono un fan di Highlander fin da ragazzo. Dai film degli anni ottanta alla gloria dei Queen e la serie tv con un attore che assomigliava in modo impressionante a mio fratello. Non essendo proprio un novellino con la spada e avendo un regista come Chad Stahelski, è un'opportunità come non ne esistono altre»

Come sarà il nuovo "Highlander"? Nell'attesa, ecco alcune scene del film originale, sulle note di "Who Wants To Live Forever"

