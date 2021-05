Marco Giallini e quelle toccanti parole dedicate alla moglie

Marco Giallini è tra gli attori più amati e interessanti del nostro cinema. Molti lo conoscono per la sua interpretazione televisiva del poliziotto Rocco Schiavone, ma Giallini ha interpretato decine e decine di film tra cui, solo per citarne alcuni, "Non ti muovere", "Perfetti sconosciuti", "Ogni maledetto natale", "Io sono tempesta", "Non ci resta che il crimine" e ha vinto tre Nastri d'argento per "ACAB - All Cops Are Bastards", "Tutta colpa di Freud" e "Perfetti sconosciuti".

Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Giallini ha avuto parole toccanti e meravigliose dedicate all'amata moglie, scomparsa improvvisamente nel 2011.

«Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana.», ha rivelato «Quando sto solo e qualcosa non va dico: eh, amore mio... Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all'altro dura due anni, poi capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l'unico a cui è successo. Fare a meno è questione di testa, anche fare a meno delle menti dei bimbi non più chiare, del loro pensiero: vorresti sapere che pensano il giorno della festa della mamma o quando spegni la tv e quello, a 5 anni, strilla: mamma, mamma».

E ha aggiunto: «E che passa? Ti dimentichi un po' la voce... Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la mia donna e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una».

Un amore grandissimo e insostituibile. Dal matrimonio (Giallini e la moglie erano sposati dal 1993) sono nati due figli, Rocco e Diego. Giallini ha ricordato anche loro, nell'intervista: «I miei figli mi dicono "ti amo". Quanti figli dicono "ti amo"? Sono bravi. Il grande, una volta, mi disse "Io l'adolescenza non l'ho avuta, mamma è morta che avevo 12 anni e non ho avuto nessuno da punire"... La notte aspetto il rientro dei ragazzi, sto sempre lì che stanno per morire: poi li sento e scrivo:"buonanotte, amori".».

(Foto Getty Images)