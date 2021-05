Pierce Brosnan, quell'incredibile torta di compleanno e... Danny DeVito

Pierce Brosnan ha da poco spento 68 candeline. A dire il vero, l'attore di "Grey Owl" e "Il sarto di Panama" (oltre che interprete di James Bond) ha soffiato su 5 candeline reali, ma certo non sarebbe stato facile disporre sulla torta le altre 63...

I festeggiamenti sono stati familiari, come si può vedere dalla foto che Brosnan ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Si intravedono un tavolino e una poltrona dallo stile classico, da casa tradizionale, e una bella torta scenografica, alta, con decorazioni di panna e frutti di bosco.

Pierce è immortalato nel fatidico momento dello spegnimento delle candeline, tra parenti e amici. E, come accade in famiglia, nell'inquadratura si staglia un dettaglio che non dovrebbe esserci. Ovvero la testa semi-calva di un ospite, che risulta davvero in primo piano. La nuca protagonista dello scatto non è però di una persona qualsiasi: è quella dell'attore Danny DeVito ("All'inseguimento della pietra verde", "Per favore, ammazzatemi mia moglie", "La guerra dei Roses 2, "Gemelli"), caro amico di Brosnan. E Pierce, spiritoso com'è, ci scherza su, accompagnando lo scatto con queste aprole: «E' stao une compleanno allegro, grazie, cari amici e parenti, vicini e lontani. E sì, questo è il retro dell'affascinante cranio di Mr Danny DeVito!»

(Foto Getty Images)