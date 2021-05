Anche Tom Cruise contro i Golden Globe

La sigla è HFPA, ed è la Hollywood Foreign Press Association, l’Associazione della stampa straniera che si riferisce alla (ex?) Mecca del cinema mondiale. E’ l’associazione che assegna i Golden Globe, i premi cinematografici mondiali più importanti dopo gli Oscar, e oggi conta 87 membri, ma non rivela i loro nomi, non sono pubblici.

Si tratta di un’associazione parecchio influente, ma altrettanto chiacchierata anche tra gli addetti ai lavori proprio per la sua scarsa trasparenza e alcuni hanno detto ad alta voce che non tutti quelli che ne fanno parte possono essere considerati dei veri giornalisti. Altre magagne: è una specie di lobby, entrare pare sia difficilissimo e a regnare sono i veti incrociati. Poi non si capisce bene nemmeno che genere di rappresentanza ci sia, perché – ad esempio – risulta che in questo momento dentro l’associazione ci siano tre statunitensi (ricordiamo che stiamo parlando di “stampa estera”…) che però rappresenterebbero Cina, Germania e Messico. Finito? No. Perché pare che la presenza di giornalisti di colore sia nulla, o quasi.

Alcune fonti parlano di qualche elemento, altre di una sua totale assenza. Per questo motivo l’HFPA ha promesso una “infornata” di 20 nuovi membri, tutti non bianchi, ma ormai la valanga è iniziata e la NBC ha annunciato che non trasmetterà l’assegnazione dei Golden Globe 2022 perché quella promessa non basta, Netflix e Amazon che non prenderanno parte a nessun evento che vede in qualche modo coinvolta quell’associazione.

E gli attori? Negli scorsi anni solo Mark Ruffalo aveva pubblicamente criticato le metodologie dell’Associazione, nei giorni scorsi a dire basta è stata Scarlett Johansson, che “certe domande dei membri della HFPA siano state al limite del sessismo e si tratta di un’associazione legittimata da personaggi come Harvey Weinstein per ammassare potere in vista degli Oscar. Meglio prendere le distanze”. Ora il clamoroso gesto di Tom Cruise, che ha restituito i suoi tre Golden Globe, vinti nel 1990, 1997 e 2000. Ve lo ricordate Ricky Gervais, il bravissimo comico (parola davvero stretta per definirlo) che da quel palco, quello dei Golden Globe, disse che “l’HFPA è una massa di razzisti”?

(foto Getty Images)