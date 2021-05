George Clooney ti invita a casa sua, sul Lago di Como. Con un video irresistibile!

George Clooney compie 60 anni e invece che chiedere un regalo speciale per sé, ha deciso di fare un doppio regalo. Ecco l’invito del divo hollywoodiano: “Ciao, sono George Clooney e non appena finisce questa pandemia, vorrei che tu venissi a festeggiare con me e Amal nella nostra casa sul Lago di Como”.

Basta fare una donazione alla sua Clooney Foundation for Justice attraverso le sovvenzioni della Charities Aid Foundation America, per prendere parte alla sfida. Ed ecco spiegato il doppio regalo: qualche fortunato fan avrà il piacere di festeggiare direttamente con George e consorte in una villa da sogno e qualcun altro meno fortunato in qualche parte del mondo riceverà una mano. La missione della fondazione, infatti, è quella di sostenere la giustizia attraverso la responsabilità contro gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo.

L’invito vale per due persone, è compreso il volo andata e ritorno dagli Stati Uniti, il soggiorno in uno dei migliori hotel del Lario con qualche ora da trascorrere insieme a lui e alla moglie Amal in villa.

Certo, guardando il video di Omaze, società americana di raccolta fondi, a colpire è il senso dell’umorismo che caratterizza l’attore e la sua “ossessione” per il collega e amico Brad Pitt: "È così bravo!", dice a un ragazzo piuttosto spaventato dal quella strana passione… fatta, si fa per ridere, anche di santini e cartonati a misura intera.

(Foto Getty Images)