Biancaneve e quel bacio rubato: è di nuovo polemica

Prima o poi doveva toccare anche a Biancaneve di finire nel mirino della cancel culture. A sollevare un acceso dibattito il bacio che il principe dà alla fanciulla per ridestarla dal maleficio della mela avvelenata e messo in scena al parco giochi di Disneyland ad Anaheim, in California, che ha riaperto dopo quattrocento giorni di lockdown.

La giostra dedicata a Biancaneve, dal titolo “Snow White’s Scary Adventure”, è stata rinnovata in stile techno e ribattezzata “Snow White’s Enchanted Wish”, il desiderio incantato di Biancaneve… peccato che lei quel bacio non lo abbia chiesto né cercato: stava dormendo.

Ad aprire il caso del bacio non consensuale una recensione fatta sul sito Sfgate, il San Francisco Gate. Secondo le giornaliste Katie Dowd e Julie Tremaine, lo spettacolo, sì, è “veramente bello”, ma quel bacio “non può essere vero amore se soltanto uno dei due è consapevole di quello che sta accadendo”.

Non solo: “insegnare ai bambini a baciarsi, quando uno dei due non è consapevole, non va bene”. La recensione ha scatenato una serie di commenti e posizioni discordanti. Riuscirà la Disney a far ridestare Biancaneve senza il true kiss che ha fatto la storia dei cartoni animati?