Kirk Douglas: scompare anche la moglie Anne,. Aveva 102 anni

Dopo essere sopravvissuta al marito Kirk, col quale ha condiviso 65 anni, Anne Douglas è morta a 102 anni: 14 mesi dopo il consorte. Filantropa, attrice e attivista, si è spenta il 30 aprile nella sua casa di Beverly Hills.

“Era più di una matrigna, ha tirato fuori il meglio da tutti noi: specialmente da nostro padre -ha detto Michael Douglas- papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto, senza il suo sostegno e la sua collaborazione”.

Cofondatrice della ‘Cedars-Sinai Research for Women’s Cancers’, ha condotto diverse campagne benefiche: finanziando l’‘Anne Douglas Center for Women’. Tedesca, nata Buydens nel 1919 ad Hannover, Anne visse una carriera da produttrice di lungometraggi: come ‘Scalawag’ (1973) e ‘Deep River’ (2009).

Il matrimonio con Kirk Douglas, scomparso all’età di 103 anni nel febbraio 2020, venne celebrato nel 1954: dopo un incontro a Parigi durante le riprese di ‘Act of Love’, di cui lei si occupava della promozione. “Spesso mi chiedo cosa mi sarebbe successo se non l’avessi sposata -dichiarò una volta il divo di Hollywood- forse non sarei sopravvissuto, senza il suo acume negli affari e il suo istinto finemente affinato”.

