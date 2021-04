George Clooney e quel dilemma: Italia o Francia?

E' sempre l'eterno dilemma: Italia o Francia? E se vogliamo: lago o mare? Insomma, i Clooney non sfuggono all'interrogativo. Perché, se ormai da anni sono proprietari di una bellissima dimora sul lago di Como, la ben nota Villa Oleandra, adesso pare siano tentati da una magione in Francia. In Provenza, naturalmente.

A dare la notizia sono stati numerosi magazine francesi, tra cui anche il celebre quotidiano Le Figaro.

La villa prescelta sarebbe la lussuosa dimora di Canadel de Brignoles nel Var, una proprietà di ben 170 ettari, posta in vendita già da un po' di tempo.

#provence #france 18th Century #bastide Domaine Le Canandel includes within its 172 hectares #olive #groves #vineyard... Pubblicato da Leading Estates of the World su Domenica 22 novembre 2015

Pare che a suggerire l'acquisto sia stato Brad Pitt, che con Angelina Jolie possiede in zona il Castello di Miraval. George dovrebbe comprare la tenuta il 5 maggio. E probabilmente, se la notizia sarà confermata, la famiglia Clooney potrebbe decidere di passare le vacanze estive in Provenza. Dove Goerge potrebbe anche dedicarsi al nuovo hobby al quale ha confessato di essersi dedicato durante il lockdown: cucire a macchina!

Pare infatti che l'attore abbia dichiarato: «Mi sono impossessato della macchina per cucire della mia assistente e mi sono dato al cucito. Creo abitini per i miei bambini e ho anche sistemato un abito di mia moglie, che si era scucito più volte».

Bravo George, chi sa se non lo vedremo debuttare anche come stilista...

(foto Getty Images)