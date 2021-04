Patrick Dempsey e il suo appello a sorpresa: Sopportatemi!

Patrick Dempsey è di ritorno, e davvero alla grande. Lo rivedremo infatti nel seguito di "Diavoli", con Alessandro Borghi. E persino in "Grey's Anatomy", la serie che ne aveva consacrato il successo mondiale e che aveva interpretato fino all'undicesima stagione, durante la quale il suo personaggio, il dottor Derek Shepherd, era morto.

Nella 17esima stagione della serie, andata in onda negli Stati Uniti, il dottor Shepherd è tornato. E la gioia per Dempsey è stata tale, che vorrebbe rifarlo ancora, come ha confessato al magazine Variety: «Abbiamo pianto e ci siamo abbracciati». E, alla domanda su un suo ritorno: «Chissà? Mai dire mai con questa serie, giusto? Sono contento di aver ripreso quel ruolo quest’anno. E Krista Vernoff ha fatto un lavoro fantastico raccontando la storia. Era semplicemente un ottimo modo per dare alle persone un po’ di speranza».

Ma la vera, grande sorpresa è la rivelazione che uscirà il sequel del film "Come d'incanto" e che Dempsey ritornerà a vestire i panni di Robert Philip, l’avvocato e vero amore della protagonista Giselle (Amy Adams). Inoltre, in questo "Come d'Incanto 2" Patrick addirittura canterà per la prima volta. Ecco il motivo per cui chiede ai fan di sopportarlo.

«Canterò per la prima volta. Non ho mai cantato pubblicamente. E un motivo c’è», ha infatti rivelato, sempre a Variety. «Quindi, vi prego, abbiate pazienza. Sopportatemi! Spero che i fan lo apprezzino. Ma mi hanno istruito per bene e i testi sono davvero divertenti. I numeri hanno una coreografia davvero eccezionale. E la premessa sarà interessante».

Vedremo dunque come se la caverà...

