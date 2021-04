Luca Argentero e il suo bellissimo tweet su Frances McDormand

Sono entrambi attori, Luca Argentero e Frances McDormand, appena premiata con un meritatissimo Oscar come miglior attrice protagonista. E oltre alla professione, Luca e Frances hanno un altro tratto in comune, come appare dal tweet da poco pubblicato da Argentero.

Frances una di noi che non ci pettiniamo mai. #fuckthehairstyle pic.twitter.com/icCD25Apex — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) April 26, 2021

Il tono è spiritoso, ma il pensiero è tutto tranne che superficiale. Con Frances McDormand, ha trionfato un modello di attrice autentica, poco attenta ai ritocchi chirurgici e alle apparenze, ma tutta presa dal proprio lavoro: dar vita nel modo più autentico a personaggi capaci di toccare il cuore degli spettatori. La Mc Dormand è una delle interpreti più grandi del panorama cinematografico internazionale e ha al suo attivo ben 4 premi Oscar (come miglior attrice per "Fargo", "3 manifesti a Ebbing, Missouri", Nomadland" e come produttrice sempre per "Nomadland"). La sua è una figura di donna che va alla sostanza delle cose, che non si perde in dettagli superficiali o frivolezze. E per questo è davvero bella e libera.

Anche i commenti al tweet di Argentero sono stati del tutto positivi. A dimostrazione che la scelta di essere se stessi, al naturale, premia davvero sempre.

(foto Getty Images)