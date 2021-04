Italia, che grande bellezza! Ecco tutti i film che Hollywood sta girando nel nostro paese

In questi giorni Hollywood celebra se stessa, con la cerimonia degli Oscar. Un quartiere di Los Angeles, cuore sempre più simbolico dell’industria cinematografica, perché in realtà Hollywood sembra essersi trasferita in Italia… Sono infatti diverse le produzioni a stelle e strisce che hanno scelto il nostro paese per le location in cui ambientare le loro storie.

Qualche esempio? Roma è stata il set principale negli scorsi mesi del settimo capitolo della saga di "Mission Impossible", con Tom Cruise sempre protagonista. Roma, Milano, Lago di Como e Valle d’Aosta sono i luoghi scelti da Ridley Scott per il suo “House of Gucci” (e vi ricordiamo il cast: Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver, tra gli altri).

E’ stato scelto invece il nord-est per “Across the River and Into the Trees”, tratto da. un romanzo di Hemingway e che ha Liev Schreiber per protagonista: Venezia e la Laguna, Treviso e la provincia di Udine, dove lo scrittore americano visse per un periodo.

Andiamo in Sicilia? Noto, Scicli e l’Etna fanno da palcoscenico al musical “Cyrano” di Joe Wright con Haley Bennett e Peter Dinklage. Un po’ più a nord, vicino a Roma, a Ladispoli si sta girando “Promises” di Amanda Sthers. Protagonisti? Il nostro Pierfrancesco Favino, poi Kelly Reilly e Jean Reno.

La capitale è il set della seconda stagione della serie tv “Diavoli” con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Finiamo con la Sardegna, dove si gira la versione cinematografica de “La Sirenetta”: la Disney ha scelto come protagonisti niente meno che Halle Bailey, Melissa McCarthy e Javier Bardem.

(Foto Getty Images)