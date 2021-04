Bradley Cooper e quella foto che sta facendo sognare

Bradley Cooper, quanto si mormora in questi giorni su di lui. E' bastata infatti la pubblicazione di una foto sui social per far decollare davvero i sogni più rosei.

E il bello è che Bradley in questa immagine non si vede nemmeno. Ma ha realizzato lo scatto. E da qui è partito il sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk)

La foto ritrae infatti Irina Shayk con la figlia che la modella ha avuto da Cooper, la piccola Lea de Seine. E la frase che Irina ha pubblicato rivela che l'immagine è stata scattata proprio dal suo papà. Da Bradley. Irina pubblica davvero raramente scatti della figlia, quindi già questo post è notevole. E poi, quella scritta affettuosa, citando il papà... Insomma, molti hanno pensato che forse Irina e Brad potrebbero tornare insieme.

La coppia era nata nel 2015, per poi frantumarsi nel 2019. Il motivo? C'è chi aveva ipotizzato una gelosia di Irina nei confronti di Lady Gaga, che allora era impegnata con Bradley nella lavorazione e nella promozione del film "A Star Is Born". In realtà, Gaga e Cooper non avevano avuto alcuna relazione. Sta di fatto però che il legame tra Irina e Bradley naufragò.

Adesso forse è in vista un riavvicinamento? Chi lo sa. Sia Brad che Irina sono legatissimi alla figlioletta e fanno di tutto per farle trascorrere un'infanzia il più serena possibile. Dunque la foto potrebbe solo essere un momento felice che Irina e Brad hanno volto donare alla piccola Lea. Vedremo cosa accadrà.

(foto Getty Images)