Monica Bellucci racconta quella luce speciale che regala il passare del tempo

Monica Bellucci ha superato i 50 anni (per l'esattezza ne ha 56) e non ha nessun rimpianto per il tempo passato. Ma gioia e riconoscenza per l'età che sta vivendo.

In una lunga intervista concessa al quotidiano La Repubblica, la Bellucci ha infatti anche parlato del tempo che passa, della sua gratitudine per le esperienze passate e della serenità luminosa che la sua età le regala. «A differenza delle generazioni passate», ha confessato infatti Monica «alla mia età posso esistere come donna, esprimere la mia femminilità in tutta la sua pienezza senza rinunciare al lavoro e ai miei impegni. Mordo la vita che è piena, pienissima e non mi resta il tempo per fermarmi a pensare agli anni che passano. Devo ancora aiutare le figlie a diventare adulte».

Infatti, la Bellucci ha aggiunto: «Le mie due figlie, Deva, di 16 anni e mezzo, e Léonie, 11, hanno cambiato l'ordine delle mie priorità. La passione per il lavoro e l'entusiasmo sono rimasti invariati però noto un certo distacco salutare: penso a loro e meno a me. Con l'età è cresciuto il coraggio perché non lotto più per me stessa ma per qualcosa che è più importante di me».

Adesso Monica è impegnata sul set de "La befana vien di notte II", dove interpreta una vecchia strega. Ruolo che ha accetttao come stimolante opportunità: «Ne "La befana vien di notte" di Paola Randi, un film che stiamo girando in questi giorni a Roma, impersono una strega buona che aiuta i bambini. E non è certo giovane. L'esperienza acquisita e una fisicità diversa mi consentono di vestire i panni di personaggi che prima non mi avrebbero mai proposto... Sopporto ancora le mie rughe, ma non condanno i ritocchi estetici se sono ben fatti e ti fanno sentire meglio. È una scelta molto personale e oggi ci sono tante gradazioni possibili».

