25 aprile: ecco la cerimonia degli Oscar

Un’attesa diversa per la notte degli Oscar: arrivata, causa pandemia, oltre due mesi dopo il periodo tradizionale. Cerimonia che, per il terzo anno consecutivo, non avrà un unico presentatore, ma vedrà sul palco i colleghi che consegneranno la statuetta ai vincitori. Tra le star confermate: Brad Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Harrison Ford e Laura Dern. I produttori hanno spiegato che sarà uno show intimo, solo coi candidati e un loro ospite, e che chiederanno ai vincitori di raccontare qualcosa di personale e privato.

La cerimonia si svolgerà da più location. Quelle annunciate ufficialmente sono a Los Angeles: Union Station e il classico Dolby Theatre. Dati per sicuri, inoltre, collegamenti da Londra e da Parigi.

Niente mascherine per divi e registi. Il tutto viene trattato come una normale produzione televisivo-cinematografica. Quindi, le protezioni non sono necessarie, lo saranno solo davanti alle telecamere.

L'Academy Award ha reso noto che la presenza del pubblico verrà limitata a 170 persone: i partecipanti riceveranno un itinerario personalizzato, che includerà gli orari di ingresso e uscita.

Laura Pausini sarà a Los Angeles, per cantare la sua ‘Io sì’: candidata al premio e già vincitrice del Golden Globe per il film di Edoardo Ponti, con Sophia Loren, ‘La vita davanti a sé’. Del brano è anche l’autrice del testo in italiano, assieme a Nicolò Agliardi. L’interprete faentina si esibirà dalla Dolby Family Terrace dell'Academy Museum of Motion Pictures: il museo dedicato al cinema, firmato da Renzo Piano, che sarà inaugurato il 30 settembre.

(Foto Getty Images)