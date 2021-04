Keanu Reeves e Boy George insieme: ecco perché

Keanu Reeves e Boy George insieme. Ma cos'hanno in comune l'interprete di "Matrix" (e di tanti altri film di successo) e l'artista di "Karma Chameleon"?

Be', i due hanno un progetto in comune: il film dedicato proprio alla vita di Boy George. Il film dovrebbe intitolarsi appunto "Karma Chameleon" e racconterà la vita del musicista e il periodo in cui diede vita alla celebre band dei Culture Club. Le riprese avranno inizio a Londra (e pare anche nel resto del mondo) quest'estate.

Nel cast, anche l'attore Daniel Mays ("Un'ottima annata", "Espiazione", "We Want Sex").

Ma... sorpresa: come ha rivelato il cantante stesso «si dice che farà parte del progetto anche Keanu Reeves... ohh, mi son lasciato sfuggire il nome!», ma l'attore non interpreterà Boy George.

Anzi, Boy George è ancora in cerca del suo interprete: «C'è solo un ultimo problema», ha rivelato sui social «abbastanza grande. Chi avrà il mio ruolo? Cerchiamo un giovane, coraggioso attore, da qualunque parte del mondo, che accetti questo, che sarà il ruolo della sua vita. Dev'essere brillante. Voglio esserne davvero colpito»,

Chissà chi si farà avanti...

(Foto Getty Images)