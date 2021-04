Monica Bellucci come non l'avete mai immaginata: le foto

Monica Bellucci così non l'avevamo mai vista. E dire che l'attrice si era calata nei panni di una strega (ma era una bellissima fattucchiera) per interpretare il film del 2005 "I fratelli Grimm e l’incantevole strega", in cui recitavano anche Matt Damon e Heath Ledger. Ma una Monica in veste di Befana non ce la saremmo aspettata davvero.

FIRST LOOK: Monica Bellucci, 56, looks unrecognisable while shooting The Befana Comes At Night 2 https://t.co/HMrGCLyB8G — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 14, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emilibellu (@monicabelluccispain)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bellissima Monica Bellucci (@la_belluccifan)

E invece eccola, la Bellucci con un perfetto make up da Befana, capelli bianchi e rughe comprese. Ma cosa accade? Semplicemente, Monica sta girando il film "La Befana vien di notte 2 - Le origini", prequel della pellicola del 2018 interpretata da Paola Cortellesi.

#MonicaBellucci, bellissima Befana sul set romano di La Befana vien di notte 2 - Le originihttps://t.co/KHXW6hnvVW — CIAK (@ciakmag) April 14, 2021

Il film, diretto da Paola Randi, si svolge nel XVIII secolo e racconta la gioventù della futura Befana (interpretata dall'influencer Zoe Massenti). Monica Bellucci è la strega buona Dolores, che si prenderà cura della ragazza. Nel cast anche Fabio De Luigi, nei panni di un barone malvagio, Corrado Guzzanti e Alessandro Haber. Le riprese si svolgono tra Roma e l'Umbria.

Le star amano interpretare le streghe. Come dimenticare infatti Angelina Jolie nel ruolo di Maleficent, o Cate Blanchett nel film "Il mistero della casa del tempo"?

