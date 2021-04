Matthew McConaughey Presidente degli Stati Uniti. C'è chi dice sì

Dopo Donald Trump. Dopo Joe Biden. Che ne direste se a prendere decisioni nello Studio Ovale della Casa Bianca fosse Matthew McConaughey?

Non sarebbe certo la prima volta che un attore di Hollywood diventasse niente meno che Presidente degli Stati Uniti. Già Roland Reagan è passato dai set cinematografici ai saloni della Casa Bianca (e Arnold Schwarzenegger è diventato Governatore della California). Dunque, avremo Matthew McConaughey for President? Forse è presto per dirlo, ma intanto c'è già chi vorrebbe l'attore come Governatore dello stato in cui è nato e in cui risiede, il Texas.

Il quotidiano Dallas Morning News ha pubblicato un sondaggio del dipartimento di statistica politica della University of Texas secondo cui il 45 per cento dei texani vorrebbe che Matthew McConaughey si candidasse a Governatore. L'attuale Governatore Gregg Abbot (che ha già annunciato la sua ricandidatura nel 2022) avrebbe invece a suo favore, sempre secondo questo sondaggio, il 33 per cento dei cittadini.

Non è una novità che Matthew McConaughey sia interessato alla politica e all'impegno sul campo, anche se non ha mai espresso una sua predilezione per lo schieramento democratico o repubblicano (a parte le sue esternazioni contro Donald Trump).

Adesso, l'attore ha dichiarato all’emittente televisiva CNBC: «sto ponderando l’idea e la prendo in seria considerazione. Sono in un nuovo capitolo personale della vita. Che credo abbia a che fare con la leadership. Sebbene non sappia ancora in quale ruolo».

Secondo Mark Owens, politologo dell'Università del Texas che ha elaborato il sondaggio, «Matthew McConaughey riceve un’enorme spinta dal fatto di essere un nome molto famoso, unito all’enorme riconoscimento per ciò che ha fatto per i texani usando il suo nome. Che è anche simbolo di successo in Texas. Molti di quelli che hanno risposto al nostro sondaggio conoscono la sua storia. Ma vogliono anche sapere cosa intende fare da qui in avanti della sua vita».

(Foto Getty Images)