Lady Gaga si gode uno spritz. E intanto la famiglia Gucci non risparmia le critiche

Le riprese del film di Ridley Scott "House of Gucci", che racconta l'omicidio di Maurizio Gucci, commissionato dalla moglie Patrizia Reggiani, non smettono di far discutere.

Dopo l'ammirazione per i look perfetti di Lady Gaga, che nella pellicola ha il ruolo della protagonista, la bruna Reggiani, e per le trasformazioni sul set di Jared Leto e Al Pacino, altri interpreti del film, è adesso la volta delle critiche.

A parlare è stata Patrizia Gucci, figlia di Paolo e cugina di secondo grado di Maurizio Gucci.Nelle sue dichiarazioni rilasciate all'Associated Press, Patrizia ha soprattutto criticato il cast. A essere preso di mira è stato Al Pacino, che nel film interpreta la parte di Aldo Gucci: «Mio nonno era un uomo molto bello, come tutti i Gucci, e molto alto, occhi azzurri e molto elegante. È interpretato da Al Pacino, che non è già molto alto, e questa foto lo ritrae grasso, basso, con le basette, davvero brutto. Vergognoso, perché non gli somiglia affatto».

Ma anche Jared Leto, che ha il ruolo di Paolo Gucci, non ne esce fuori bene. Secondo Patrizia Gucci, le immagini che lo ritraggono calvo e con una giacca color glicine sono «orribili, orribili. Mi sento ancora offesa». E ha aggiunto di sentirsi «veramente delusa. Stanno rubando l'identità di una famiglia per realizzare un profitto, per aumentare il reddito del sistema hollywoodiano… La nostra famiglia ha un'identità, privacy. Si può parlare di tutto, ma c'è un confine che non si può oltrepassare». Patrizia Gucci ha anche cercato di protestare con la moglie del regista, Giannina Facio. Ma finora nessuna risposta è giunta.

La maison Gucci, che attualmente appartiene al gruppo Kering, ha invece consentito al regista e alla troupe di avere accesso all'archivio storico della casa per quanto riguarda il guardaroba e gli oggetti di scena. E Salma Hayek, moglie di François-Henri Pinault, amministratore delegato e presidente di Kering, dovrebbe essere interprete del film nel ruolo di Pina Auriemma, l'amica cartomante di Patrizia Reggiani che fu sua complice nell'omicidio.

"House of Gucci" è basato libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed".

E intanto, nell'infuriare delle polemiche, cosa fa Lady Gaga? Si concede una pausa di relax. Con un'abitudine che più italiana non si può: con un bel bicchiere di Spritz!

