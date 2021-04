Elena Ferrante, sempre più amata: ecco due nuovi grandi film in arrivo tratti dai suoi romanzi

Non si arresta la passione per i romanzi di Elena Ferrante che, dopo aver conquistato l'Italia, è adesso amatissima anche negli Stati Uniti. Al punto che sono in arrivo ben due film dedicati a due delle sue opere.

Il primo è "I giorni dell'abbandono", interpretato da Natalie Portman che ne sarà anche produttrice esecutiva insieme alla Ferrante stessa. Alla regia, Maggie Bets. Dal romanzo era già stato realizzato nel 2005 un film italiano, diretto da Roberto Faenza e interpretato da Margherita Buy. La storia racconta di una donna che ha preferito una vita sicura al realizzare i propri sogni. Quando il marito la lascia, il mondo le crolla addosso e ha inizio la sua lotta per ritrovare la vera se stessa.

Il secondo film è tratto dal romanzo "La figlia oscura". Sarà diretto dall’attrice Maggie Gyllenhaal e interpretato dal premio Oscar Olivia Colman, da Dakota Johnson, da Ed Harris e da Alba Rohrwacher. E' basato sulle vicende di una donna che improvvisamente è ossessionata da un'altra donna e sua figlia.

Elena Ferrante, i cui romanzi sono stati tradotti in 45 lingue, ha scritto anche "L’amore molesto" (da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da Mario Martone), "L'amica geniale", " Storia del nuovo cognome", "Storia di chi fugge e di chi resta", "Storia della bambina perduta", "La vita bugiarda degli adulti".

(foto Getty Images)