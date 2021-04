Audrey Hepburn: in arrivo una serie tv sulla sua vita

Audrey Hepburn è stata tra le dive più amate e ammirate. Per la sua bravura, certo. Ma anche per la sua innata eleganza, mai sopra le righe, per il suo stile, per la sua vita costellata da dolore e traversie. E anche per le sue innumerevoli attività a fin di bene.

A raccontare adesso una Audrey davvero inedita sarà una nuova serie televisiva, affidata alla sceneggiatrice Jacqueline Hoyt, sceneggiatrice, che ha già firmato successi internazionali come "The Good Wife" e "C.S.I.".

A dare maggior risalto all'operazione è il fatto che la serie sia tratta da un soggetto scritto dal figlio stesso di Audrey, Luca Dotti.

Luca, figlio della Hepburn e del medico italiano Andrea Dotti, ha infatti scritto un vero bestseller dedicato alla madre, intitolato "Audrey at Home", che permette di scoprire una Audrey inedita, in un racconto ricco di dettagli personali e mai finora noti al pubblico.

Audrey si innamorò dello psichiatra italiano Andrea Dotti durante una crociera e per sposarlo divorziò dall'attore Mel Ferrer. Luca nacque l'8 gennaio 1970.

Non si sa ancora chi interpreterà il ruolo di Audrey nella serie. E la scelta non sarà certo facile...

