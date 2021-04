Brad Pitt, Harrison Ford, Joaquin Phoenix... I presentatori dell'Oscar saranno stellari!

Ci siamo quasi. Il 25 aprile sapremo chi vincerà le ambite statuette degli Oscar 2021.

In Italia naturalmente facciamo il tifo per la nostra Laura Pausini, che si è già aggiudicata il Golden Globe per la canzone "Io sì/Seen" e adesso corre per l'Oscar(nella categoria miglior canzone originale per il film "La vita davanti" di Edoardo Ponti).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

E tifiamo anche per "Pinocchio" di Matteo Garrone, in lizza nelle categorie miglior costume e miglior make up e trucco.

Ma la cerimonia, per la prima volta allestita con una doppia location, al Dolby Theatre di Hollywood e alla Union Station di Los Angeles, sarà da non perdere anche per il cast dei presentatori, a dir poco stellare.

Questi i primi nomi annunciati dagli organizzatori dell'evento: «E se Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger e Zendaya si unissero? Lo hanno fatto per i 93esimi premi Oscar!». Con tanto di video trailer.

E altri nomi probabilmente si aggiungeranno. Non ci resta che aspettare, per scoprire chi vincerà le statuette e che grandioso show sarà.

(foto Getty Images)