Gwyneth Paltrow e quel bellissimo augurio al figlio Moses

Gwyneth Paltrow ha deciso di festeggiare il figlio minore, Moses, con una dolce dedica di compleanno su Instagram. Moses, che ha compiuto 15 anni, è figlio dell'attrice e del suo primo marito, Chris Martin, ed è il fratello minore di Apple.Ecco il messaggio che gli ha dedicato mamma Gwyneth: «Oh Moses, non posso credere che tu abbia 15 anni oggi. Sei il ragazzo più sognante, dolce e brillante di sempre. Ti amo così tanto che non riesci a immaginarlo. Buon compleanno, piccolo trituratore»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Gwyneth è molto legata ai suoi figli. A Moses aveva anche dedicato altre parole commosse: «Conquisti tutto ciò che ti sei prefissato di fare, non molli mai. Spero che non smetterai mai di abbracciarmi per salutarmi quando esci dalla stanza».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

L'attrice ha anche parlato di Moses e Apple a gennaio, nel corso dello show televisivo Jimmy Kimmel Live!. «Mia figlia ha 16 anni, sa chi è e ha i suoi amici», aveva raccontato Gwyneth «Mio figlio invece avrebbe dovuto iniziare il liceo a settembre. Penso che sia difficile a livello sociale... La cosa fantastica è che è uno skateboarder quindi può allenarsi anche da solo, fare esercizio all'aperto e lavorare su abilità, trucchi e cose del genere».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

(foto Getty Images)