Lady Gaga in abito nuziale!

Mentre crescono curiosità ed attesa per “House of Gucci”, in uscita il prossimo 24 novembre, arrivano nuove foto di Lady Gaga dal set della pellicola, diretta da Ridley Scott.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da House Of Gucci (@theguccimovie)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da House Of Gucci (@theguccimovie)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da House Of Gucci (@theguccimovie)

Nelle immagini su Instagram, la popstar sfoggia anche un abito bianco di pizzo che insieme ad accessori come la croce al collo il bracciale e gli orecchini, la rendono somigliante a Patrizia Reggiani.

L’abito bianco che mette in risalto la capigliatura appariscente di Lady Gaga è privo di spalline e realizzato in pizzo, arriva al ginocchio dell'attrice ed è arricchito da una cintura nera, con fibbia dorata.

Scott nel film racconta il rapporto tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani.

La storia si concentra in modo particolare sul loro matrimonio, sul divorzio e sul piano per organizzare l'omicidio di Maurizio Gucci, interpretato Adam Driver, già vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione a Venezia nel 2014.

(Foto Getty Images)