Julia Roberts e George Clooney fanno coppia!

Julia Roberts e George Clooney tornano insieme sul set cinematografico e questa volta in una commedia sentimentale! Il film è “Ticket to Paradise”, uscirà nei cinema il 30 settembre 2022 e sarà diretto da Ol Parker, che nel 2018 ha conquistato pubblico e critica con “Mamma Mia! Ci risiamo”.

Secondo quanto rivela Variety, i due amici di vecchia data nella nuova pellicola romantica interpreteranno due ex, divorziati, che vogliono impedire alla figlia di sposarsi commettendo il loro stesso errore.

Ambientato a Bali (ma sarà girato in Australia), il film segna la quarta collaborazione sul set di Clooney e Roberts, coinvolti in questo caso anche come produttori. Insieme hanno recitato in “Ocean’s Eleven”, “Ocean’s Twelve” e “Money Monster - L'altra faccia del denaro”, quest’ultimo diretto da Jodie Foster nel 2016.

Azione, thriller, poi qualche anno di stop… una commedia romantica con questi due volti amati del cinema era proprio quello che ci voleva!

Clooney, classe 1961 era tornato sul set nel 2020 con il film “The Midnight Sky” da lui anche diretto; la Roberts, classe 1967, latitava sul grande schermo da circa tre anni, dal film “Ben Is Beck”, mentre sul piccolo schermo è stata protagonista della prima stagione di “Homecoming”.

Ancora top secret la data di inizio riprese della nuova scommessa.

(foto Getty Images)