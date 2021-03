George Clooney parla della famiglia e colpisce al cuore

George Clooney torna a parlare dei suoi figli e le dichiarazioni che rilascia sciolgono il cuore: "La paternità mi ha dato molto più di Hollywood, in anni e anni di carriera".

Non si definisce un padre modello, anzi. Confessa che il suo lavoro, con Ella e Alex, è: "insegnare gli scherzi più tremendi da fare alla madre". Uno su tutti: quello di mettere la Nutella nei pannolini e sulle gambe, e poi, farsi vedere da lei. "Ogni volta Amal va nel panico e dice: 'fermi, non muovetevi!' ", racconta George, divertito, nel vedere che poi i gemelli si portano alla bocca la crema gianduia e se la mangiano.

"La cosa peggiore", ammette ancora, "è lasciarmi con i ragazzi per un lungo periodo di tempo, perché le cose che imparano da me, sono davvero orribili"."L'essere genitore, mi ha dato un senso di appartenenza, di casa e di amore incondizionato, tutte cose che in genere speri di poter ottenere da una carriera davvero buona o da un cane. Ti rendi conto che questo è molto di più", rivela ancora.

Quella sulla paternità, però, non è l'unica dichiarazione romantica di George. "Pensavo di avere una vita piuttosto piena... poi, ho incontrato Amal. Siamo sempre stati una squadra fin da quando ci siamo conosciuti. In sette anni di matrimonio mai una lite", afferma l'attore-regista, smentendo una volta per tutte le voci di crisi nella coppia, circolate lo scorso anno, che li volevano addirittura, a un passo dal divorzio.

A 59 anni, George, ha quindi trovato la vera felicità, senza cercarla, perché spiega: "Una famiglia riempie ogni cosa e rende tutto divertente".

(foto Getty Images)