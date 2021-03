Julia Roberts ed Ed Sheeran vanno a vivere insieme, Per risparmiare

Ricchi e confinati: patrimonio da 200 milioni di dollari per Ed Sheeran, da 140 milioni per Julia Roberts. Costretti in quarantena dalle leggi anti-Covid australiane, il cantautore inglese e la diva americana scelgono di andare a convivere.

Lui doveva partecipare a un concerto-tributo per un amico, il magnate della musica Michael Gudinski. Lei, iniziare le riprese del thriller "Gaslit". Le norme di quel Paese sono draconiane, per quanto riguarda gli arrivi dall’estero.

Secondo il Sydney Morning Herald, Ed è arrivato con la famiglia; Julia, con un paio di accompagnatori. L’inedito duo si è isolato nella lussuosa Sweven Estate, sul fiume Hawkesbury: costo medio di 6mila dollari a notte. Senza contare sicurezza privata e una presenza della polizia h24, che fa lievitare il tutto a centinaia di centinaia di migliaia di dollari.

Sheeran si è esibito dal vivo per la prima volta, da quando è scoppiata la pandemia. Si è commosso mentre eseguiva il nuovo brano "Visiting Hours", che parla di sua figlia Lyra (e che, ha rivelato sul palco, ha scritto durante il confinamento forzato).

Negli 8 episodi basati sul podcast Slow Burn, invece, l’ex ‘pretty woman’ interpreta Martha Mitchell: donna dell’alta società sposata col braccio destro di Richard Nixon, il procuratore generale John Mitchel (Sean Penn). Secondo Variety, la serie si concentra sulle storie non raccontate e sui personaggi dimenticati del Watergate.

(foto Getty Images)