Matthew McConaughey così non lo avevate mai visto!

Matthew McConaughey ha deciso di rivelare molto di sé. Con il suo libro di memorie "Green Lights", pubblicato lo scorso ottobre negli Stati Uniti e subito entrato al primo posto della lista dei best seller non fiction del New York Times. L'attore sente una grande voglia di raccontarsi, di parlare della sua personalità, dopo aver dato vita per anni a tanti personaggi, romantici ed eroici.

E anche su Instagram McConaughey condivide momenti molto, molto personali. Come la spassosa partita a palla con il vicino di casa che non è altri che... Brad Pitt!

O la sua foto da bambino. Non c'è che dire, davvero bellissimo.

E, a proposito di bambini, ecco un dolce risveglio familiare.

Se po volete sognare con il McConaughey avventuroso e romantico, c'è il video che fa per voi...

